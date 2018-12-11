Овсянников рассказал о проекте строительства моста через Севастопольскую бухту

Севастополь, 11 декабря. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что между северной и центральной частями города над Севастопольской бухтой, вероятно, будет построен мост.

Проект тоннеля под бухтой представили президенту РФ Владимиру Путину осенью 2017 года. Позднее власти Севастополя рассказали о возможности строительства моста длиной около километра.

Овсянников пояснил, что на заседании научно-технического совета в Росавтодоре будет окончательно решен этот вопрос. Строительство моста послужит толчком для развития северной стороны Севастополя, передает «Россия 24».

Губернатор считает, что мост станет новой транспортной артерией, которая значительно разгрузит центральные улицы Севастополя, отмечает ForPost. Строительство моста могут включит в федерально-целевую программу.