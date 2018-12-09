Около 200 тысяч человек остались в Симферополе без воды из-за аварии
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Симферополь, 9 декабря. Порядка 200 тысяч человек остались без воды в Симферополе из-за аварии на водоводе в центре города.
По информации экстренных служб, инцидент случился в субботу на водоводе диаметром 300 миллиметров, который расположен на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Директор местного филиала ГУП «Вода Крыма» Роман Восколупов сообщил, что причиной аварии стала трещина в трубе.
По словам Восколупова, аварию планируют устранить до конца дня. Он добавил, что работы по ликвидации аварии идут «очень плотно».
«По нашим расчетам, в течение этих суток все будет устранено. Уже видим четкое повреждение», — передает РИА Новости слова Восколупова.