Двое мужчин с тысячами фальшивых купюр попались в Крыму при покупке овощей

Симферополь, 7 декабря. Правоохранительные органы Крыма задержали подозреваемых в распространении фальшивых банкнот на полуострове, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Продавец рынка в Симферополе обратился в полицию после обнаружения фальшивой 5000-й купюры. Позднее задержали двух мужчин 44 и 46 лет. Они планировали сбыть 50 фальшивых банкнот.

Часть денежных средств была изъята при обысках. Уголовное дело возбудили по статье 186 о хранении и сбыте поддельных билетов Банка России. Позднее злоумышленникам предъявили обвинение, дело передали в суд, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Крыму в течение года обнаружено порядка 350 фальшивых купюр.