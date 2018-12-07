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Двое мужчин с тысячами фальшивых купюр попались в Крыму при покупке овощей

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Двое мужчин с тысячами фальшивых купюр попались в Крыму при покупке овощей

Симферополь, 7 декабря. Правоохранительные органы Крыма задержали подозреваемых в распространении фальшивых банкнот на полуострове, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Продавец рынка в Симферополе обратился в полицию после обнаружения фальшивой 5000-й купюры. Позднее задержали двух мужчин 44 и 46 лет. Они планировали сбыть 50 фальшивых банкнот.

Часть денежных средств была изъята при обысках. Уголовное дело возбудили по статье 186 о хранении и сбыте поддельных билетов Банка России. Позднее злоумышленникам предъявили обвинение, дело передали в суд, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Крыму в течение года обнаружено порядка 350 фальшивых купюр.

Автор: Ирина Селезнева
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