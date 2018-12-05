Мединский и Аксенов позаботятся о галерее имени Айвазовского в Крыму

Симферополь, 5 декабря. Попечительский совет во главе с министром культуры РФ Владимиром Мединским и главой Крыма Сергеем Аксеновым займется решением проблем Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского. Соответствующее сообщение Аксенов опубликовал на своей странице в Facebook.

Активную деятельность в работе совета также будут принимать меценаты, деятели культуры, искусства и науки. По словам директора галереи имени Айвазовского Татьяны Гайдук, что работа попечительского совета повлияет только в лучшую сторону на состояние галереи, в том числе и финансовое.

Однако стоит отметить, что формирование попечительского совета не освобождает власти Феодосии от обеспечения деятельности галереи.