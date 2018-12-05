Труп мужчины нашли у Графской пристани в Севастополе

Севастополь, 5 декабря. Тело прыгнувшего в воду мужчины нашли у Графской пристани в Севастополе. Соответствующую информацию передает ForPost со ссылкой на данные, полученные в Центре гражданской защиты города.

Очевидцы в среду, 5 декабря, в 07.35 обратились в центр управления кризисными ситуациями главного управления МЧС и сообщили о том, что мужчина в одежде прыгнул в воду, оставив на берегу рюкзак.

На место прибыли спасатели, однако обнаружить мужчину им не удалось. Его труп выловили у Графской пристани. Удалось установить, что погибший 1978 года рождения зарегистрирован по месту жительства в Тюмени. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.