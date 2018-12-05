Росгвардейцы спасли мужчину из внезапно загоревшегося на дороге авто в Севастополе

Севастополь, 5 декабря. Сотрудники Росгвардии в Севастополе спасли мужчину из внезапно загоревшегося на дороге автомобиля.

Во время патрулирования одного из микрорайонов города росгвардейцы заметили иномарку, из-под капота которой вырывались густые клубы черного дыма. Водитель автомобиля находился за рулем в растерянности и не мог самостоятельно справиться с ЧП.

Старшина Дмитрий Ковтун и сержант Александр Мартынов незамедлительно пришли на помощь мужчине.

Сотрудники Росгвардии воспользовались огнетушителем из служебного автомобиля и ликвидировали возгорание. По словам водителя, когда он сел за руль и начал движение, машина была полностью исправна. По предварительным данным, позже загорелась

электрическая проводка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.