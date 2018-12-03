Министр ЖКХ Крыма подал в отставку

Симферополь, 3 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра жилищно-коммунального хозяйства республики Виталия Глотова. Об этом говорится на сайте правительства полуострова. Отмечается, что Глотов уходит в отставку по собственному желанию.

Его освободят от поста руководителя жилищно-коммунального хозяйства республики Крым согласно поданному заявлению. Документ был написан 3 декабря.

Напомним, Глотов был министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма с мая 2018 года.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов ушел в отставку. Ильясов обратился к председателю госсовета Владимиру Константинову с заявлением об отставке. В своем заявлении Ильясов попросил досрочно освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.

Стоит отметить, что в 2014 году Ильясов создал и возглавил межрегиональное общественное движение крымскотатарского народа «Къырым», целью которого является взаимодействие с властями Крыма и федеральным властями. В мае 2014 года Ильясов занял должность вице-спикера в парламенте Крыма.