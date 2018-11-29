«Если не хорошее, то хотя бы смешное»: перспективы избрания Зеленского оценили в Крыму

Симферополь, 29 ноября. Крымские коллеги известного украинского квнщика Владимира Зеленского оценили его шансы победить на выборах президента на Украине.

Так, например, редактор севастопольской лиги КВН Алексей Шевяков, чьи друзья работают с Зеленским, обратил внимание на то, что украинский комик — чрезвычайно важная фигура у себя на родине, поскольку на нем во многом держится индустрия развлечений. Впрочем, он признался, что был бы крайне удивлен, если бы победу действительно одержал Зеленский.

А директор севастопольской лиги КВН Антон Николаев выразил сомнения в том, что его коллега действительно собирается участвовать в предвыборной гонке. Он предположил, что выдвижение артиста — это всего лишь пиар-акция.

«Его популярность можно объяснить тем, что люди уже просто хотят найти в жизни если не что-то хорошее, то хотя бы — смешное. Поэтому я сомневаюсь, что его президентская кампания, если она состоится, будет всерьез», — пояснил Николаев изданию ForPost.

Напомним, что Зеленский, который является лидером студии «95-й квартал», на данный момент находится на втором месте в рейтинге поддержки избирателей после Юлии Тимошенко.