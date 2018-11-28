«Я бы уже шашку достала»: крымчане восхитились терпением России в конфликте с Украиной

Симферополь, 28 ноября. Жители Крыма отметили адекватность действий российских пограничников в ходе недавнего инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного местными журналистами.

Некоторые крымчане восхитились терпением России в конфликте с Украиной.

«С соседом никогда нельзя ругаться. Терпение России меня восхищает! Ловишь себя на мысли, что я, наверное, уже шашку бы достала», — отмечает одна из респонденток.

При этом она пожалела украинских моряков, которые виноваты только в том, что выполняли «нелепые задания украинских властей».

Еще один участник опроса полагает, что действия Киева в Керченском проливе приведут к ухудшению и без того непростой ситуации на Украине.

«После этого инцидента произойдут события еще хуже, чем были. На Украине начнутся беспорядки, борьба за власть, а будут страдать простые люди», — цитирует крымчанина издание Shark News.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. На следующий день Верховная рада одобрила указ СНБО о введении военного положения в 10 регионах страны на 30 дней.