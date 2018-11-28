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Общество

Севастопольских школьников вместо уроков отправили на фильм байкера Хирурга

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Севастопольских школьников вместо уроков отправили на фильм байкера Хирурга

Симферополь, 28 ноября. Департамент образования Севастополя направил письма в школы города, чтобы обеспечить явку учеников на фильм байкера Александра Залдастанова, известного, как Хирург.

Лидер клуба «Ночные волки» представил фильм «Русский реактор», который покажут в кинотеатре «Маяк». При этом просмотр ленты не согласовали с родителями школьников, пишет ForPost.

В департаменте назвали фильм патриотическим, хотя это первая работа Хирурга. Он снял реконструкцию новейшей российской истории с 2017 года. В основу картины положено одноименное байк-шоу.

Творчество Залдастанова вызывает неоднозначную реакцию у жителей Севастополя.

Автор: Ирина Селезнева
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