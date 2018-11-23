Сенатор рассказал о финансировании Крыма до 2022 года
Симферополь, 23 ноября. На развитие Крымского полуострова из федерального бюджета до 2022 года включительно будет выделено 307,8 млрд рублей, сообщил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
Как уточнил Цеков, в 2019 году Москва выделит 149,3 млрд рублей, в 2020 — 120,2 млрд, в 2021 — 26,3 млрд, в 2022 — 12,1 млрд.
Средства выделяются в рамках двух программ — федеральной целевой программы cоциально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года и государственной программы «Обеспечение реализации государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», сообщает ForPost.
Предполагается, что обе программы будут объединены в одну. В этом случае значительно увеличится число мест в детских садах, в два раза увеличится протяженность автодорог общего пользования и средняя зарплата.
В середине ноября «Известия» сообщали, что МВФ в своем ноябрьском обзоре европейской экономики посчитал Крым и Севастополь частью России. Эксперты издания отметили, что это иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать его реальные позиции.