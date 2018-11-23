Пристав в Севастополе «простила» должнику 1,5 млн рублей для улучшения показателей личной работы

Севастополь, 23 ноября. Коммерческому предприятию в Севастополе «простили» задолженность по налогам в полтора миллиона рублей. Соответствующую информацию передает ForPost со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Судебный пристав приняла решение внести в программный комплекс ложные данные о погашении долга коммерческой компанией для улучшения показателей собственной работы.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело, по решению Гагаринского районного суда ее приговорили к 300 часам обязательных работ.