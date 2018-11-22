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Семья погибшего на подлодке «Курск» военнослужащего получит квартиру в Севастополе

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Семья погибшего на подлодке «Курск» военнослужащего получит квартиру в Севастополе

Севастополь, 22 ноября. Служебную квартиру получит семья погибшего при исполнении воинского долга капитана-лейтенанта Андрея Васильева в Севастополе.

Как пишет ForPost, соответствующее решение было принято в четверг, 22 ноября, на заседании правительства. Таким образом, ранее принадлежащая Минобороны квартира перейдет на баланс города, власти которого заключат договор с семьей военнослужащего, погибшего на подводной лодке «Курск».

Данное право родители Андрея Васильева получили благодаря содействию представителя Севастополя в Совете Федераций РФ Валерия Куликова.

Автор: Алексей Громов
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