Семья погибшего на подлодке «Курск» военнослужащего получит квартиру в Севастополе

Севастополь, 22 ноября. Служебную квартиру получит семья погибшего при исполнении воинского долга капитана-лейтенанта Андрея Васильева в Севастополе.

Как пишет ForPost, соответствующее решение было принято в четверг, 22 ноября, на заседании правительства. Таким образом, ранее принадлежащая Минобороны квартира перейдет на баланс города, власти которого заключат договор с семьей военнослужащего, погибшего на подводной лодке «Курск».

Данное право родители Андрея Васильева получили благодаря содействию представителя Севастополя в Совете Федераций РФ Валерия Куликова.