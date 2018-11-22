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Все пострадавшие в керченском колледже выписаны из больниц Крыма

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Все пострадавшие в керченском колледже выписаны из больниц Крыма

Симферополь, 22 ноября. Всех пострадавших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже выписали из больниц Крыма, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Все 25 человек, которые проходили лечение в крымских медицинских учреждениях, были выписаны из больниц.

«По состоянию на среду, на стационарном лечении в Крыму пострадавшие отсутствую», — приводит РИА Новости слова представителя Минздрава.

Еще 12 человек продолжают лечение в больницах. Десять человек (семеро детей и двое взрослых) находятся в больницах Москвы, еще двое взрослых — в Краснодаре.

Напомним, студент четвертого курса керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении, а также взорвал бомбу. По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, среди которых 16 студентов и пять взрослых. Еще более 50 человек получили ранения. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже дело переквалифицировали — «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Устроивший стрельбу студент свел счеты с жизнью, сообщила «Газета.ру». 

Автор: Дарья Смолина
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