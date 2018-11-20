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Насильника пятилетней девочки из Волжска поймали в Крыму

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Насильника пятилетней девочки из Волжска поймали в Крыму

Севастополь, 20 ноября. Правоохранительные органы задержали в Крыму жителя Волгоградской области, который обвиняется в насильственных действиях в отношении пятилетней девочки, сообщили в региональном ГУ МВД.

Злоумышленник надругался над ребенком и сбежал из Волжска. Его нашли в Крыму, после того как житель Евпатории заявил о пропаже личных вещей из гостиничного номера. Злоумышленник похитил мобильный телефон и деньги.

Было возбуждено уголовное дело о краже, при поимке преступника оказалось, что он неоднократно судим и разыскивается за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Его задержали в Севастополе, пишет Forpost.

Автор: Ирина Селезнева
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