Насильника пятилетней девочки из Волжска поймали в Крыму

Севастополь, 20 ноября. Правоохранительные органы задержали в Крыму жителя Волгоградской области, который обвиняется в насильственных действиях в отношении пятилетней девочки, сообщили в региональном ГУ МВД.

Злоумышленник надругался над ребенком и сбежал из Волжска. Его нашли в Крыму, после того как житель Евпатории заявил о пропаже личных вещей из гостиничного номера. Злоумышленник похитил мобильный телефон и деньги.

Было возбуждено уголовное дело о краже, при поимке преступника оказалось, что он неоднократно судим и разыскивается за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Его задержали в Севастополе, пишет Forpost.