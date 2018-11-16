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ФСБ провела обыски в домах «Свидетелей Иеговы» в Крыму

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ФСБ провела обыски в домах «Свидетелей Иеговы» в Крыму

Симферополь, 16 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ провели обыски в домах участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» в Крыму.

Спецоперации проходили в городе Джанкой. По информации «Русская весна» со ссылкой на репортера «Вестей», обыски проходят более чем по 13 адресам. Участники экстремистской организации могли иметь связи с украинскими спецслужбами. Отмечается, что их деятельность координировалась из Харькова.

Как передает РИА Новости, несколько участников «Свидетелей Иеговы» вызваны на допрос.

Автор: Дарья Смолина
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