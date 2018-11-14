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Таможенники не пустили в Крым санкционные итальянские сыры и мясо

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Таможенники не пустили в Крым санкционные итальянские сыры и мясо

Симферополь, 14 ноября. Таможенники в Крыму пресекли ввоз санкционных итальянских сыров и мясных изделий на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Сотрудники таможни обнаружили у двух украинцев 17 упаковок сыров итальянского производства и 12 упаковок мясных изделий. Согласно данным, общий вес продуктов составил более 29 килограммов.

«Сыры и мясные изделия производства Италии… изъяты и будут уничтожены путем сжигания в печи», — говорится в сообщении.

В отношении двух граждан Украины возбуждены дела об административных правонарушениях.

В таможенной службе пояснили, что выявленные у украинцев продукты питания входили в так называемый «санкционный список. Кроме того, изделия прибыли из страны, в отношении которой Россельхознадзор ввел временные ограничения в связи с ухудшением эпизоотической ситуации.

Автор: Дарья Смолина
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