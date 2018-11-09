Леонид Михайлюк возглавил управление ФСБ по Крыму и Севастополю

Симферополь, 9 ноября. Новым начальником управления ФСБ в Крыму стал генерал-лейтенант Леонид Михайлюк, сообщили в пресс-службе УФСБ.

Леонид Михайлюк служит в органах госбезопасности более 35 лет, начинал свою карьеру в Дальневосточном пограничном округе, до перевода в Крым работал в Калининграде, пишет ForPost.

В середине октября стало известно об уходе с должности главы крымского управления ФСБ Виктора Палагина. По данным источника издания, Палагина переведут на другое место работы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по Крыму задержали жителя Феодосии с 7 кг конопли, возбуждено уголовное дело.