Крымчанина задержали за выращивание конопли

Симферополь, 8 ноября. Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Феодосии 7 кг конопли, возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении наркотиков.

Во время обысков у 55-летнего подозреваемого нашли травматический пистолет с патронами, свыше 90 пуль без гильз калибра 14,5мм. Во дворе дома рос куст конопли высотой в три метра.

Все материалы дела переданы в полицию, они будут объединены в одно уголовное делопроизводство, пишет ForPost. Ранее сообщалось о крупном ДТП в Сакском районе Крыма, в котором пострадали шестеро детей.