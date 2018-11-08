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Семья из Севастополя попала в ДТП в Крыму, шестеро детей госпитализированы

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Семья из Севастополя попала в ДТП в Крыму, шестеро детей госпитализированы

Симферополь, 8 ноября. В Крыму произошло ДТП, при котором шестеро детей с травами различной степени тяжести попали в Сакскую ЦРБ, шестилетняя девочка помещена в реанимацию сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, семья баптистов из Севастополя возвращалась домой после поездки на Украину, где проживают их родственники. Рано утром микроавтобус прошел таможню.

Водитель почувствовал, что засыпает, он решил выбрал удобное место на обочине для отдыха. Вероятно, мужчина все-таки уснул за рулем, на затяжном повороте микроавтобус улетел в кювет. Машина перепрыгнула через бетонные блоки и перевернулась.

Вместе с попавшей в реанимацию девочкой находится ее мать.

Автор: Ирина Селезнева
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