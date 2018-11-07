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Грузовик раздавил машину с картошкой под Севастополем

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Грузовик раздавил машину с картошкой под Севастополем

Севастополь, 7 ноября. Грузовик раздавил автомобиль, перевозивший картофель под Севастополем, есть пострадавшие.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Верхнесадового: «КамАЗ» врезался в легковую машину на встречной полосе движения. Соответствующую информацию передает ForPost со ссылкой на данные, полученные в отделе информации и общественных связей УМВД РФ по городу.

Травмы получил водитель легкового автомобиля, его доставили в больницу. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, грузовик буквально раздавил легковушку, перевозившую картофель.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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