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В Коктебеле открылся музей вина In Vino Veritas

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В Коктебеле открылся музей вина In Vino Veritas

Симферополь, 4 ноября. В восточном Крыму появился первый музей вина In Vino Veritas, рассказал глава Центра винного образования «Лаборатория вина» Дмитрий Ковалев.

Музей открылся 4 ноября в рамках фестиваля Ноябрьфест​​​. Он представляет собой интерактивное пространство, которое посвящено истории виноделия России. По словам Ковалева, здесь хранятся экспонаты XIV века.

Гостям музея предложили отведать крымские и кубанские вина с оригинальными блюдами. Только в день открытия музей посетили около 300 любителей вина. Дмитрий Ковалев пояснил, что Крым становится круглогодичным курортом.

Поэтому отдыхающие постоянно интересуются вином. Попробовать местное вино приезжают туристы со всего мира. Напомним, что Ноябрьфест в прошлом году признали лучшим гастрономическим фестивалем страны.

Автор: Юлия Шелковенко
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