Качество мобильной связи улучшат в Крыму

Симферополь, 2 ноября. Качество мобильной связи будет улучшено по дороге на южный берег Крыма из Симферополя, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

По словам Зырянова, качество мобильной связи улучшится за счет строительства новых базовых станций. В ближайшее время появятся 15 новых станций, добавил министр.

«Уже практически завершены работы по установке четырех. В ближайшее время они будут подключены», — отметил Зырянов.

Министр рассказал, что в настоящее время идет оформление документов для установки базовых станций вдоль строящейся федеральной трассы «Таврида» и крымской железной дороги. Кроме того, в планах запустить новые базовые станции в Керчи, Первомайском и Сакском районах, добавил он.