Новую схему размещения нестационарных торговых объектов обсудили в Ялте

Ялта, 2 ноября. Новую схему размещения нестационарных торговых объектов обсудили на встрече с главой администрации Ялты Алексеем Челпановым.

Он отметил, что общее количество НТО необходимо сокращать и повышать качество услуг в рамках существующего закона. В настоящее время разработана новая схема размещения нестационарных торговых объектов на основе архитектурных и строительных норм. Об этом пишет информационное агентство INFOX.ru.

«Мы открыты для обсуждения, но НТО не должны быть установлены на зеленых участках. В местах скопления людей и прогулочных зонах НТО так же не будет: пешеходная часть набережной — это место для прогулок!» — сообщил Челпанов.

Дизайн новых ларьков в настоящее время находится в разработке. Власти предлагают сделать павильоны в центре города в стиле старой Ялты, а в других районах могут быть установлены современные ларьки из металла и стекла.