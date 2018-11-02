Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новую схему размещения нестационарных торговых объектов обсудили в Ялте

39
0 Оставить комментарий

Новую схему размещения нестационарных торговых объектов обсудили в Ялте

Ялта, 2 ноября. Новую схему размещения нестационарных торговых объектов обсудили на встрече с главой администрации Ялты Алексеем Челпановым.

Он отметил, что общее количество НТО необходимо сокращать и повышать качество услуг в рамках существующего закона. В настоящее время разработана новая схема размещения нестационарных торговых объектов на основе архитектурных и строительных норм. Об этом пишет информационное агентство INFOX.ru.

«Мы открыты для обсуждения, но НТО не должны быть установлены на зеленых участках. В местах скопления людей и прогулочных зонах НТО так же не будет: пешеходная часть набережной — это место для прогулок!» — сообщил Челпанов.

Дизайн новых ларьков в настоящее время находится в разработке. Власти предлагают сделать павильоны в центре города в стиле старой Ялты, а в других районах могут быть установлены современные ларьки из металла и стекла.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.