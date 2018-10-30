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Около 15 футбольных команд принимают участие в чемпионате Ялты

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Около 15 футбольных команд принимают участие в чемпионате Ялты

Ялта, 30 октября. Чемпионат по футболу в высшей и первой лигах проходит в Ялте. Об этом пишет Infox.Ru со ссылкой на слова начальника управления  по делам молодежи и спорта администрации города Александра Туровского.

По словам Туровского, футбол является активно развивающимся в настоящее время спортом. Самым массовым из всех городских соревнований является чемпионат Ялты.

«Такого в Крыму больше нигде не проводится. Участвуют около 15 команд», — отметил он.

В текущем сезоне в турнире не принимают команды поселка Гаспры и «Стандарт», однако от «Авангарда» выступают сразу две команды.

Отметим, ранее был выбран председатель Федерации футбола Ялты, им стал глава администрации Алексей Челпанов.

Автор: Ксения Пудовкина
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