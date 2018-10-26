Аксенов попросил ФСБ вернуть ему деньги, выданные на поимку взяточников

Симферополь, 26 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил ФСБ вернуть ему деньги, выданные на поимку коррупционеров.

О том, что он лично давал средства для уличения нечистых на руку чиновников губернатор рассказал в эфире телеканала «Крым 24», добавив, что теперь хотел бы вернуть свои средства.

«За последнее время таких задержаний было много. Я со своей стороны могу сказать, что направил восемь эпизодов по взяточничеству только за этот год, в том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия», — заявил Аксенов.

По словам главы российского региона, сейчас, как вещественные доказательства в различных уголовных делах проходят более двух миллионов рублей личных средств Сергея Аксенова.

«В июле меня принял директор ФСБ Александр Бортников. Я попросил его, чтобы там, где я давал средства на передачу взяточникам, мне как можно быстрее эти деньги возвращали. Я ограничен в ресурсе», — резюмировал губернатор.

Напомним, что на днях Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.