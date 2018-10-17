Силовики усиливают безопасность в школах Севастополя после трагедии в Керчи

Севастополь, 17 октября. Работу по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях усиливают на объектах Севастополя после трагедии в политехническом колледже в Керчи.

Соответствующую информацию передает ForPost со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

«…все силовые структуры и ведомства … принимают все необходимые меры для усиления службы и обеспечения безопасности объектов, в первую очередь в дошкольных, школьных и других учебных заведениях», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в среду в политехническом колледже произошел страшный взрыв. К настоящему моменту известно о 19 погибших и 52 пострадавших. Подозреваемым в совершении преступления является студент колледжа, его обнаружили застреленным.