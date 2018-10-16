В Крыму назвали 10 русских деятелей, в честь которых могут назвать аэропорт Симферополя

Симферополь, 16 октября. В Крыму выбрали 10 русских деятелей, именем одного из которых могут назвать аэропорт в Симферополе, сообщил председатель Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

На первом этапе были отобраны 10 русских деятелей, которые полностью или частично связали свою жизнь с Крымом. В этот список попали императрица Екатерина II, поэт Максимилиан Волошин, адмирал Павел Нахимов, князь Лев Голицын, врач Николай Пирогов, художник Иван Айвазовский, писатель Антон Чехов, ученый Дмитрий Менделеев и писатель Александр Грин.

Отмечается, что перечень — не окончательный. Он может быть изменен. В Общественной палате выразили надежду, что гости полуострова и его жители присоединятся к этому выбору. Директор по связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев поддержал общественников.