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Глава Крыма рассказал, где проведет рабочий отпуск
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    Глава Крыма рассказал, где проведет рабочий отпуск

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    Глава Крыма рассказал, где проведет рабочий отпуск

    Симферополь, 1 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об уходе на две недели в рабочий отпуск. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

    Аксенов констатировал, что уходит в рабочий отпуск с 1 августа. Отпуск у главы республики продлится две недели.

    «Никуда не уезжаю, остаюсь в Крыму,  — уточнил он в соцсети, — буду держать все важные вопросы на контроле. Уже составил для себя график работы».

    Исполняющим обязанности главы Крыма на время отпуска Аксенова назначен вице-премьер Юрий Гоцанюк.

    Ранее стало известно, что украинские власти начали размещать на границе с Крымом «патриотические» плакаты, призывающие граждан страны не проводить отпуск на полуострове.

    Глава Крыма рассказал, где проведет рабочий отпуск

    Автор: Катерина Иванова
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