Глава Крыма рассказал, где проведет рабочий отпуск

Симферополь, 1 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об уходе на две недели в рабочий отпуск. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Аксенов констатировал, что уходит в рабочий отпуск с 1 августа. Отпуск у главы республики продлится две недели.

«Никуда не уезжаю, остаюсь в Крыму, — уточнил он в соцсети, — буду держать все важные вопросы на контроле. Уже составил для себя график работы».

Исполняющим обязанности главы Крыма на время отпуска Аксенова назначен вице-премьер Юрий Гоцанюк.

Ранее стало известно, что украинские власти начали размещать на границе с Крымом «патриотические» плакаты, призывающие граждан страны не проводить отпуск на полуострове.