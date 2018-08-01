Глава Крыма рассказал, где проведет рабочий отпуск
Симферополь, 1 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об уходе на две недели в рабочий отпуск. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Аксенов констатировал, что уходит в рабочий отпуск с 1 августа. Отпуск у главы республики продлится две недели.
«Никуда не уезжаю, остаюсь в Крыму, — уточнил он в соцсети, — буду держать все важные вопросы на контроле. Уже составил для себя график работы».
Исполняющим обязанности главы Крыма на время отпуска Аксенова назначен вице-премьер Юрий Гоцанюк.
Ранее стало известно, что украинские власти начали размещать на границе с Крымом «патриотические» плакаты, призывающие граждан страны не проводить отпуск на полуострове.