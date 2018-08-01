Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в подмосковном Домодедово

Москва, 1 августа. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали возгорание в жилом доме общей площадью 1050 квадратных метров на Каширском шоссе в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По информации источника, пожарные продолжают работать на месте возгорания, произошедшего в трехэтажном жилом доме в подмосковном Домодедово.

Сообщается, что из издания были экстренно эвакуированы 30 человек. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как передает Пятый канал, в горящем доме находится 16 квартир, а на первом этаже расположен паспортный стол.

В настоящее время причины и обстоятельства пожара не известна, однако не исключается и версия поджога.