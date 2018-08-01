Меню
Происшествия
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в подмосковном Домодедово
Новости Сирии
Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики
Следующая новость
Загрузка...

    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в подмосковном Домодедово

    66

    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в подмосковном Домодедово

    Москва, 1 августа. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали возгорание в жилом доме общей площадью 1050 квадратных метров на Каширском шоссе в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

    По информации источника, пожарные продолжают работать на месте возгорания, произошедшего в трехэтажном жилом доме в подмосковном Домодедово.

    Сообщается, что из издания были экстренно эвакуированы 30 человек. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

    Как передает Пятый канал, в горящем доме находится 16 квартир, а на первом этаже расположен паспортный стол. 

    В настоящее время причины и обстоятельства пожара не известна, однако не исключается и версия поджога.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.