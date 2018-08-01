Симферополь, 1 августа. Симферопольская электростанция увеличит мощность почти в четыре раза — с 86 до 300 мегаватт, заявил генеральный директор «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

Наращивание мощности Симферопольской ТЭЦ будет проводится в два этапа. На станции будет установлено новое оборудование — три газовые турбины производства АО «ОДК». Их общая мощность составит 180 мегаватт. Также будет проведена модернизация существующего оборудования с увеличением мощности до 120 мегаватт.

«Компания «КрымТЭЦ» намерена увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ на 210 мегаватт — до 300 мегаватт​​​, — подытожил генеральный директор «КрымТЭЦ». — На сегодня установленная мощность станции 86 мегаватт».

Ранее сообщалось, что крымские власти проводят электронный тендер на определение подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте для снабжения водой всего южного берега полуострова.