Меню
Общество
Симферопольская электростанция увеличит мощность почти в четыре раза
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
Следующая новость
Загрузка...

    Симферопольская электростанция увеличит мощность почти в четыре раза

    48

    Симферопольская электростанция увеличит мощность почти в четыре раза

    Симферополь, 1 августа. Симферопольская электростанция увеличит мощность почти в четыре раза — с 86 до 300 мегаватт, заявил генеральный директор «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

    Наращивание мощности Симферопольской ТЭЦ будет проводится в два этапа. На станции будет установлено новое оборудование — три газовые турбины производства АО «ОДК». Их общая мощность составит 180 мегаватт. Также будет проведена модернизация существующего оборудования с увеличением мощности до 120 мегаватт.

    «Компания «КрымТЭЦ» намерена увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ на 210 мегаватт  — до 300 мегаватт​​​,  — подытожил генеральный директор «КрымТЭЦ». — На сегодня установленная мощность станции 86 мегаватт».

    Ранее сообщалось, что крымские власти проводят электронный тендер на определение подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте для снабжения водой всего южного берега полуострова.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.