Турист на плоту пытался попасть из Украины в Крым

Крым, 26 июля. Крымские пограничники задержали мужчину, который пытался на плоту попасть из Украины на территории российского полуострова.

Как сообщает пресс-служба регионального пограничного управления Федеральной службы безопасности, экстремал двигался по заливу Сиваш на плавательном средстве, построенном из досок и бутылок.

«Свой поступок гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста», — говорится в официальном сообщении специального ведомства.

«Известия» уточняют, что пограничники обнаружили у мужчины паспорт гражданина России, который он получил по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение режима государственной границы Российской Федерации в виде штрафа.

