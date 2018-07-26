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Турист на плоту пытался попасть из Украины в Крым
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    Турист на плоту пытался попасть из Украины в Крым

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    Турист на плоту пытался попасть из Украины в Крым

    Крым, 26 июля. Крымские пограничники задержали мужчину, который пытался на плоту попасть из Украины на территории российского полуострова.

    Как сообщает пресс-служба регионального пограничного управления Федеральной службы безопасности, экстремал двигался по заливу Сиваш на плавательном средстве, построенном из досок и бутылок.

    «Свой поступок гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста», — говорится в официальном сообщении специального ведомства.

    «Известия» уточняют, что пограничники обнаружили у мужчины паспорт гражданина России, который он получил по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

    Нарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение режима государственной границы Российской Федерации в виде штрафа.
     

    Автор: Константин Терехов
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