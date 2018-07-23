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Аксенов сообщил о поимке банды своих лжесоветников в Крыму
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    Аксенов сообщил о поимке банды своих лжесоветников в Крыму

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    Аксенов сообщил о поимке банды своих лжесоветников в Крыму

    Симферополь, 23 июля. Банду лжесоветников главы Крыма Сергея Аксенова задержали с поличным. Преступники вымогали у предпринимателей пять млн рублей, обещая содействие в решении проблем на уровне властей республики.

    По словам Аксенова, о мошенниках ему сообщили в Facebook. Обратившиеся к нему люди не могли «пробить определенные вещи с точки зрения ФЦП» (федеральная целевая программа. — Прим. ФАН).

    «Они мне рассказали, что есть люди, представляющиеся «решалами», которые в Совете министров, в том числе со мной, легко могут договориться по всем вопросам. Я им ответил: очень хорошо, давайте привлечем МВД и «договоримся», — рассказал политик журналистам.

    По его словам, обращения о жуликах были переадресованы в Антикоррупционный комитет и МВД, и уже через три дня «решал» задержали с поличным. При этом глава республики подчеркнул, что этот случай далеко не единственный. С такими жалобами к нему обращались и ранее. Всего было около десятка таких случаев.

    «Я их непосредственно за руку подводил к прокуратуре и МВД. После этого происходили задержания мошенников», – заключил он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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