Аксенов сообщил о поимке банды своих лжесоветников в Крыму

Симферополь, 23 июля. Банду лжесоветников главы Крыма Сергея Аксенова задержали с поличным. Преступники вымогали у предпринимателей пять млн рублей, обещая содействие в решении проблем на уровне властей республики.

По словам Аксенова, о мошенниках ему сообщили в Facebook. Обратившиеся к нему люди не могли «пробить определенные вещи с точки зрения ФЦП» (федеральная целевая программа. — Прим. ФАН).

«Они мне рассказали, что есть люди, представляющиеся «решалами», которые в Совете министров, в том числе со мной, легко могут договориться по всем вопросам. Я им ответил: очень хорошо, давайте привлечем МВД и «договоримся», — рассказал политик журналистам.

По его словам, обращения о жуликах были переадресованы в Антикоррупционный комитет и МВД, и уже через три дня «решал» задержали с поличным. При этом глава республики подчеркнул, что этот случай далеко не единственный. С такими жалобами к нему обращались и ранее. Всего было около десятка таких случаев.