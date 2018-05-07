Крымские пограничники на учениях отработают борьбу с пиратством в Азовском море

Симферополь, 07 мая. Сегодня в Азовском море стартуют учения, в ходе которых крымские пограничники отработают борьбу с пиратством.

Как сообщают «Известия», информацию о предстоящих маневрах распространила пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Было отмечено, что в ходе учений будут отработаны методы «противодействия захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов».