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Крымские пограничники на учениях отработают борьбу с пиратством в Азовском море
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    Крымские пограничники на учениях отработают борьбу с пиратством в Азовском море

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    Крымские пограничники на учениях отработают борьбу с пиратством в Азовском море

    Симферополь, 07 мая. Сегодня в Азовском море стартуют учения, в ходе которых крымские пограничники отработают борьбу с пиратством.

    Как сообщают «Известия», информацию о предстоящих маневрах распространила пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

    Было отмечено, что в ходе учений будут отработаны методы «противодействия захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов».

    Автор: Константин Терехов
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