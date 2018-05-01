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Около 27 тысяч человек вышли на демонстрацию в Симферополе в День труда
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    Около 27 тысяч человек вышли на демонстрацию в Симферополе в День труда

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    Около 27 тысяч человек вышли на демонстрацию в Симферополе в День труда

    Симферополь, 1 мая. Около 27 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе, сообщила вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

    Участие в праздничном шествии, приуроченном ко Дню труда, приняли трудовые, творческие, педагогические коллективы республики, а также спортсмены, школьники и студенты. Возглавляли демонстрацию глава Крыма Сергей Аксенов, а также председатель крымского парламента Владимир Константинов.

    «В демонстрации приняли участие порядка 27 тысяч человек», — констатировала Опанасюк.

    Аксенов же добавил, что это традиционный для крымчан праздник.

    «Мы все имеем отношение к трудящимся, — заметил он, — каждый на своем месте выполняет задачи, нужные для государства».

    Около 27 тысяч человек вышли на демонстрацию в Симферополе в День труда

    Автор: Катерина Тимошенская
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