Около 27 тысяч человек вышли на демонстрацию в Симферополе в День труда

Симферополь, 1 мая. Около 27 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе, сообщила вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

Участие в праздничном шествии, приуроченном ко Дню труда, приняли трудовые, творческие, педагогические коллективы республики, а также спортсмены, школьники и студенты. Возглавляли демонстрацию глава Крыма Сергей Аксенов, а также председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«В демонстрации приняли участие порядка 27 тысяч человек», — констатировала Опанасюк.

Аксенов же добавил, что это традиционный для крымчан праздник.