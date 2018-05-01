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Власти Крыма нашли способ снизить стоимость путевок на полуостров
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    Власти Крыма нашли способ снизить стоимость путевок на полуостров

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    Власти Крыма нашли способ снизить стоимость путевок на полуостров

    Симферополь, 1 мая. Необходимо снизить налоги для отелей и санаториев Крыма. Это позволит сделать путевки на полуостров более дешевыми, заявил глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

    Черняк рассказал, как можно снизить стоимость путевок в крымские отели и санатории, чтобы повысить конкурентноспособность региона.

    «Если мы хотим конкурировать с такими международными туристическими брендами, как Египет, Турция и Болгария, необходимо изменить ценовую политику объектов размещения, — заявил глава профильного комитета в эфире радио «Спутник в Крыму». — 20% себестоимости путевки составляют налоги».

    Власти Крыма нашли способ снизить стоимость путевок на полуостров

    Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался. По словам Черняка, снижение налоговых нагрузок на объекты размещения возможно, если их владельцы уменьшат стоимость на туристические путевки.

    Автор: Катерина Тимошенская
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