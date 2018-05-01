Власти Крыма нашли способ снизить стоимость путевок на полуостров

Симферополь, 1 мая. Необходимо снизить налоги для отелей и санаториев Крыма. Это позволит сделать путевки на полуостров более дешевыми, заявил глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Черняк рассказал, как можно снизить стоимость путевок в крымские отели и санатории, чтобы повысить конкурентноспособность региона.

«Если мы хотим конкурировать с такими международными туристическими брендами, как Египет, Турция и Болгария, необходимо изменить ценовую политику объектов размещения, — заявил глава профильного комитета в эфире радио «Спутник в Крыму». — 20% себестоимости путевки составляют налоги».

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался. По словам Черняка, снижение налоговых нагрузок на объекты размещения возможно, если их владельцы уменьшат стоимость на туристические путевки.