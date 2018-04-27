Меню
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму с 29 апреля
Политика
«Ничего интересного, расходимся»: Симоньян иронично пересказала доклад о «вмешательстве РФ» в выборы в США
Следующая новость
Загрузка...

    МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму с 29 апреля

    38

    МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму с 29 апреля

    Симферополь, 27 апреля. Аномально жаркая погода установится в Крыму с 29 апреля. Об этом предупредили в Главном управлении регионального МЧС РФ. В заявлении уточняется, что опасная температура продержится до 3 мая.

    «Экстренное предупреждение об опасных метеорологических явлениях: в Крыму с 29 апреля по 3 мая 2018 года ожидается аномально жаркая погода», — предостерегает ведомство.

    Спасатели советуют гражданам ограничить свое пребывание на солнце, не разводить костры и не сжигать мусор в местах повышенной пожарной опасности, — цитирует сообщение ТАСС.

    О жаркой погоде в Крыму ранее сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.