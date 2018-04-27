МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму с 29 апреля

Симферополь, 27 апреля. Аномально жаркая погода установится в Крыму с 29 апреля. Об этом предупредили в Главном управлении регионального МЧС РФ. В заявлении уточняется, что опасная температура продержится до 3 мая.

«Экстренное предупреждение об опасных метеорологических явлениях: в Крыму с 29 апреля по 3 мая 2018 года ожидается аномально жаркая погода», — предостерегает ведомство.

Спасатели советуют гражданам ограничить свое пребывание на солнце, не разводить костры и не сжигать мусор в местах повышенной пожарной опасности, — цитирует сообщение ТАСС.

О жаркой погоде в Крыму ранее сообщала Газета.ru.