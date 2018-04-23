Строители Крымского моста приступили к установке очистных сооружений

Симферополь, 23 апреля. На Крымском мосту начались работы по сооружению комплексов, предназначенных для очистки ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги.

Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост». Отмечается, что многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков могут служить гарантией защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым.

Как рассказала эколог ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова, на Крымском мосту установили сертифицированное оборудование. Как пишет «ФедералПресс», устройство может выдержать сейсмическую нагрузку в 10 баллов. Оно очищает поверхностные стоки до уровня водоема рыбохозяйственного назначения.