ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины с самодельным оружием и наркотиками

Симферополь, 23 апреля. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины, хранившего в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как добавили в ведомстве, в доме были найдены пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы.

Также сотрудники ФСБ обнаружили два свертка с веществом белого цвета общим весом до двух граммов. На месте также изъяли шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки. Экспертиза выявила, что найденное вещество является производным N-метилэфедрона.

Задержанный передан правоохранительным органам, решается вопрос о возбуждении уголовно дела.