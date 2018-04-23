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ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины с самодельным оружием и наркотиками
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    ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины с самодельным оружием и наркотиками

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    ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины с самодельным оружием и наркотиками

    Симферополь, 23 апреля. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины, хранившего в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества.

    Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как добавили в ведомстве, в доме были найдены пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы.

    Также сотрудники ФСБ обнаружили два свертка с веществом белого цвета общим весом до двух граммов. На месте также изъяли шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки. Экспертиза выявила, что найденное вещество является производным N-метилэфедрона.

    Задержанный передан правоохранительным органам, решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

    ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины с самодельным оружием и наркотиками

    Автор: Анна Иванова
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