Новую программу развития «ИнноКрым» представили на Ялтинском форуме

Ялта, 19 апреля. Комплексную программу научно-технологического развития Крыма «ИнноКрым» впервые представили публике на IV Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Ее анонсировал Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского.

В программе «ИнноКрым» заложены четыре главных смысла, которые крутятся вокруг главного ресурса — человеческого. Это государство, среда, здоровье и ноосфера.

«Можно обложить санкциями товары, но нельзя обложить санкциями идеи. Идея «ИнноКрыма» — это экономика знаний, идей, впечатлений. То, что тяжело обкладывается санкциями и то, что составляет наш экспортный потенциал», — рассказал ФАН исполняющий обязанности ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Внутри программы научно-технологического развития содержатся несколько кластеров: медицина будущего, судостроительный, инновационное сельское хозяйство, креативная индустрия, химический, энергетический, туристический и IT-кластер.

«Крым — место, в котором комфортно жить и работать. Среда, в которой легко творить. У нас есть подходящие инструменты для развития — федеральные ресурсы (ФЦП), госпрограмма республики, идеи научно-технологичных центров, технических долин, новых стратегий», —комментирует Фалалеев

Новую программу планируется применить в Центральном районе Крыма, на так называемом «Большом Симферополе» — территориях КФУ.

«Часто бывает так, что региональное правительство и местные вузы не пересекаются имуществом, ресурсами, у них не самое хорошее взаимодействие. Крым сейчас демонстрирует пример объединения самых своих сильных университетов в один и совместную разработку инновационной программы вместе с правительством», — отметил собеседник агентства.

Программу «ИнноКрым» представили в рамках деловой программы IV Ялтинского международного экономического форума во время сессии «Крым стратегия 2030», где эксперты делились своими мнениями по поводу дальнейшего развития полуострова.