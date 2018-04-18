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Аксаков рассказал, что Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей
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    Аксаков рассказал, что Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей

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    Аксаков рассказал, что Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей

    Симферополь, 18 апреля. Крымским фондам, поддерживающим предпринимателей, будет оказана дополнительная помощь из федерального бюджета. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    Он отметил, что текущий российский бюджет исполняется с профицитом. Он напомнил, что Россия имеет дополнительные доходы, которые будет распределять. В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» Аксаков уточнил, что лично поставит вопрос, чтобы региону выделили дополнительные ресурсы для капитализации фонда, представляющего микрозаймы, и фонда гарантийного.

    Он добавил, что это нужно для того, чтобы эти фонды могли «прогарантировать или выдать деньги» соответствующим предприятиям.

    Он также подчеркнул, что помощь будет оказана организациям, которые работают «в белую».

    Аксаков рассказал, что Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей

    Автор: Анна Иванова
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