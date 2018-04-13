Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»
Керчь, 13 апреля. На официальной странице Крымского моста в Twitter опубликовано видео нанесения разметки на асфальт.
В 30-секундном ролике, опубликованном на официальной странице моста, показан процесс нанесения белой разметки на асфальт автотрассы.
«Строители наносят разметку на мой асфальт, — говорится в комментарии Крымского моста к посту. — Дорожная живопись термопластиком, наслаждайтесь».
Строители наносят разметку на мой асфальт. Дорожная живопись термопластиком, наслаждайтесь :) #мыстроиммост #стройкавека pic.twitter.com/IPDvNEnl29— Крымский мост (@Krymsky_bridge) April 13, 2018
Ранее, 5 апреля, Крымский мост похвастался футуристичными аэродинамическими обтекателями. На своей странице в Twitter он рассказал том, что на переправе появился новый «аксессуар».