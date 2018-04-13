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Россия
Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»
Россия
Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»
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    Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»

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    Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»

    Керчь, 13 апреля. На официальной странице Крымского моста в Twitter опубликовано видео нанесения разметки на асфальт.

    В 30-секундном ролике, опубликованном на официальной странице моста, показан процесс нанесения белой разметки на асфальт автотрассы.

    «Строители наносят разметку на мой асфальт, — говорится в комментарии Крымского моста к посту. — Дорожная живопись термопластиком, наслаждайтесь».

    Ранее, 5 апреля, Крымский мост похвастался футуристичными аэродинамическими обтекателями. На своей странице в Twitter он рассказал том, что на переправе появился новый «аксессуар».

     Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»

    Автор: Катерина Тимошенская
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