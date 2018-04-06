Археологи обнаружили древнюю керамику во время строительства Крымского моста

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Симферополь, 6 апреля. На месте строительства Крымского моста обнаружена керамическая утварь IV века до нашей эры, заявили в информационном центре «Крымский мост».

Археологи проводят раскопки на месте строительства Крымского моста. Во время раскопок на подходах к железнодорожной части объекта были выявлены курганы и остатки древних укреплений и поселений от эпохи бронзы до XIX века. Там археологи нашли древнюю керамику IV века до нашей эры.

«Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня, — констатирует руководитель археологической экспедиции Сергей Ильяшенко. — Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии».

Все находки будут переданы на хранение в керченский музей.

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