Новейшие радиолокационные станции взяли под контроль воздушное пространство Крыма

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Симферополь, 3 апреля. Размещенные в Крыму российские радиолокационные станции позволяют контролировать обстановку в воздушном пространстве над всем Черным морем.

Как пишет газета «Известия», системы 55Ж6М «Небо-М» могут фиксировать широкую номенклатуру сложных целей — от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов. Как рассказали эксперты, такие комплексы монтируются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой части полуострова.

При этом специалисты добавили, что свою эффективность 55Ж6М доказали на авиабазе Хмеймим в Сирии. Отмечается, что системы «Небо-М» были переброшены в Крым в начале 2018 года. Эти системы вошли в состав 31-й дивизии противоракетной обороны. Расчеты станций уже заступили на дежурство.

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