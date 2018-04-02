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Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы
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    Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

    9:58  2 Апреля 2018  /обновлено: 10:24  02 Апреля 2018
    18556

    Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

    Керчь, 2 апреля. Строители Крымского моста протестировали освещение на всем протяжении автотрассы через Керченский пролив. По итогам работ представители службы контроля качества подтвердили, что освещенность дороги полностью соответствует проектным расчетам.

    В инфоцентре «Крымский мост» уточнили, что мачты освещения на всем протяжении моста представляют металлические силовые опоры высотой девять метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. Мачты с двухрожковыми кронштейнам устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между ними составляет 36 метров, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

    Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

    Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

    Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

    Освещать мост будут натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, полностью защищенные от воздействия морского климата. В пресс-службе подчеркнули, что такие лампы используют везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях, в частности, на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах. А для освещения переправы это особенно важно, ведь густые туманы здесь, к сожалению, явление довольно частое.

    Во время эксплуатации моста в Крым наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 лк, свет будет включаться, а в утренние часы отключаться, когда естественная освещенность повысится до 10 лк.

    При необходимости работу системы освещения, регулировать яркость освещения можно и в ручном режиме: корректировкой будет заниматься диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #крым #мост #освещение
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