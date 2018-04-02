Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

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Керчь, 2 апреля. Строители Крымского моста протестировали освещение на всем протяжении автотрассы через Керченский пролив. По итогам работ представители службы контроля качества подтвердили, что освещенность дороги полностью соответствует проектным расчетам.

В инфоцентре «Крымский мост» уточнили, что мачты освещения на всем протяжении моста представляют металлические силовые опоры высотой девять метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. Мачты с двухрожковыми кронштейнам устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между ними составляет 36 метров, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

Освещать мост будут натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, полностью защищенные от воздействия морского климата. В пресс-службе подчеркнули, что такие лампы используют везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях, в частности, на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах. А для освещения переправы это особенно важно, ведь густые туманы здесь, к сожалению, явление довольно частое.

Во время эксплуатации моста в Крым наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 лк, свет будет включаться, а в утренние часы отключаться, когда естественная освещенность повысится до 10 лк.

При необходимости работу системы освещения, регулировать яркость освещения можно и в ручном режиме: корректировкой будет заниматься диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

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