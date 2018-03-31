Из-за строительства объездной дороги часть Симферополя осталась без воды

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Симферополь, 31 марта. Часть Симферополя и некоторые села Бахчисарайского и Симферопольского районов отключены от водоснабжения из-за строительства у крымской столицы объездной дороги. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МинЖКХ сообщает РИА Новости.

«В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах с 22.00 30 марта до 22.00 1 апреля 2018 года будет ограничено водоснабжение», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отключения связаны со строительством объездной дороги вокруг Симферополя и переподключением участков на Молочненском и Партизанском водоводах.

По данным издания, водоснабжения не будет в некоторых районах столицы Крыма и близлежащих поселках Аграрное и Грэсовский. В ряде районов Симферополя будет ограничено теплоснабжение, местами водоснабжение будет включаться по графику.

Полностью останутся без воды более 10 сел в Симферопольском районе. В некоторых населенных пунктах Бахчисарайского района водоснабжения не будет до вечера воскресенья.

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