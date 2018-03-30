И Украина: Аксенов назвал зарубежных торговых партнеров Крыма

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Симферополь, 20 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал главных зарубежных торговых партнеров полуострова. Об этом он сообщил во время заседания крымского парламента.

Аксенов констатировал, что наибольшая доля товарооборота Крыма приходится на страны дальнего зарубежья — более 52%. Глава республики в первую очередь выделил Китай, Италию, Индию, Испанию, Египет и Болгарию.

«Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на которую приходится почти 22% внешнеторгового оборота, и Украина — около 16%», — заметил он.

Аксенов отметил, что в связи с санкциями экспортеры Крыма работают через компании на материке, поэтому данные о поставках формируются в других регионах России.

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