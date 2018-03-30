В Крыму назвали фантазией сообщения о теле- и радиовещании Украины на полуостров 

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Симферополь, 30 марта. Вещания украинских теле- и радиоканалов на Крым в реальности нет и остается исключительно «нереализованной фантазией» киевских властей. Об этом рассказал вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

Ранее в Киеве сообщили, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и республики Донбасса.

Как уточнил Полонский, «вещания нет». По его словам, «оно исключительно в их (украинских политиков – прим. ред.) нереализованных фантазиях». Как пишет РИА Новости, вице-премьер также подчеркнул, что воспринимает такие заявления украинских политиков с иронией. Он предположил, какой была схема вещания.

«Чиновники министерства сокрытия информации Украины включили на этот канал телевизор и положили перед ним карту Крыма. После чего, отчитались о начале вещания», — пошутил он.

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