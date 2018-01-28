В Севастополе открыли сквер в рамках одобренного Путиным проекта по формированию городской среды

Севастополь, 28 января. В Крыму продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды», одобренной президентом России Владимиром Путиным. В рамках этой программы в Севастополе открыли новый сквер.

Парк разбили на улице Косарева, сообщают крымские СМИ. В день торжественного открытия сквера, в пятницу 26 января, на его территории прошел фестиваль «Выходи гулять».

Как отметил вице-губернатор региона, в рамках реализации президентской программы в Севастополе планируют открывать по одному новому парку или скверу каждую неделю. Два проекта уже завершены, на очереди — еще шесть.

При этом одобренная Владимиром Путиным программа затронет не только центральные районы Севастополя. Совсем скоро место для отдыха и прогулок откроется в селе Андреевка. Отмечается, что в честь открытия каждого из парков будет проводится фестиваль «Выходи гулять».

Напомним, ранее стало известно, что в Крыму планируют построить тоннель под Севастопольской бухтой. 14 января российский лидер Владимир Путин одобрил эту инициативу.