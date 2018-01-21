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Крым получит более 60 млрд рублей в 2018 году в рамках ФЦП
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    Крым получит более 60 млрд рублей в 2018 году в рамках ФЦП

    6:53  21 Января 2018
    105

    Крым получит более 60 млрд рублей в 2018 году в рамках ФЦП

    Москва, 21 января. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в текущем году на реализацию федерально-целевой программы (ФЦП) развития региона будет направлено более 60 миллиардов рублей.

    «В этом году Крыму в рамках ФЦП будет выделено более 60 миллиардов рублей, и наша задача одна – выполнить поставленные задачи на 100%», — говорится в сообщении Аксенова в Facebook.

    По его словам, за каждым объектом, создаваемым на полуострове в рамках программы, будет закреплен специалист. Кроме того, каждую неделю реализацию проекта будет на местах контролировать техническая группа специалистов.

    Ранее Аксенов сообщал, что уровень исполнения программы в 2017 году составил 89%.

    Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

    Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #крым #фцп
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