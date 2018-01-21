Крым получит более 60 млрд рублей в 2018 году в рамках ФЦП

Москва, 21 января. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в текущем году на реализацию федерально-целевой программы (ФЦП) развития региона будет направлено более 60 миллиардов рублей.

«В этом году Крыму в рамках ФЦП будет выделено более 60 миллиардов рублей, и наша задача одна – выполнить поставленные задачи на 100%», — говорится в сообщении Аксенова в Facebook.

По его словам, за каждым объектом, создаваемым на полуострове в рамках программы, будет закреплен специалист. Кроме того, каждую неделю реализацию проекта будет на местах контролировать техническая группа специалистов.

Ранее Аксенов сообщал, что уровень исполнения программы в 2017 году составил 89%.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.